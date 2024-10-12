Drom.ru: в РФ начнут производство бюджетных седанов марки «Рольф»

Дилерский холдинг «Рольф» анонсировал создание нового производственного кластера «Большой Серпухов», который будет заниматься выпуском автомобилей, мотоциклов и велосипедов.

Первой моделью, которая выйдет с конвейера, станет доступный седан для массового сегмента. Об этом сообщил владелец холдинга Умар Кремлев 12 октября в интервью Drom.ru.

Ожидается, что производство автомобилей начнется в 2026 или 2027 году, и уже разрабатывается уникальный дизайн нового автомобиля. Кремлев подчеркнул, что хотя основой для нового автомобиля станет китайская модель, детали о степени заимствования пока не раскрыты, так как концепция находится на стадии разработки.

Холдинг также рассматривает возможность получения лицензии на производство двигателей и коробок передач, что позволит им осуществлять полный цикл сборки новой модели. Это шаг является частью стратегии «Рольфа» по расширению своего присутствия на рынке и разработке собственных автомобилей.