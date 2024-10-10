Доля старых машин увеличивается на вторичном рынке России

По данным экспертов ВТБ, «Открытия» и «Автомаркетолога», 60% перепродаж на вторичном рынке составляют автомобили старше 12 лет. Наибольший рост наблюдается среди машин в возрасте 6-9 лет.

Сегмент «новых» автомобилей (1-3 года) сократился на 25%, снизившись с 188,4 тыс. до 141,3 тыс. единиц. Лидером продаж остается Lada с 46,8 тыс. проданных машин. На вторых местах расположились китайские марки: Chery, Geely и Haval.

Татьяна Акимова из «Автомаркетолога» отметила, что российские марки по-прежнему сильны на рынке подержанных автомобилей. Снижение продаж «новых» автомобилей связано с тем, что владельцы стали дольше их держать.

Продажи машин в возрасте 6-9 лет выросли на 9%, достигнув 737,5 тыс. единиц. Высокие цены на новые автомобили способствуют этому росту. Всего за 8 месяцев в России было продано около 3 миллионов автомобилей старше 10 лет.

Алексей Бочарников из ВТБ добавил, что срок владения автомобилем увеличился до 5-6 лет, и покупатели не спешат расставаться с проверенными подержанными машинами. Продажи автомобилей в возрасте 4-5 лет также сократились на 28%.