Авито Авто запустил новый раздел для поиска новых автомобилей

Авито Авто представил новый раздел “Новые авто”, который упрощает поиск и покупку новых автомобилей. В этом разделе пользователи могут фильтровать предложения по различным параметрам, включая стоимость, характеристики, условия гарантии и историю дилеров на платформе.

Каждое объявление содержит информацию о бонусах, доступных при покупке, таких как специальные условия кредита или подарочное КАСКО. Также доступен сервис Селект.

В разделе тестируется функция «мультиобъявление», позволяющая дилерам объединять схожие модели с различиями в цвете, типе двигателя и других параметрах в одном объявлении.

По данным Авито, предложение новых автомобилей в России продолжает расти, и на текущий момент платформу представляют более 2500 официальных дилеров.

Новая категория помогает пользователям выбрать автомобили по цене и техническим характеристикам, а также сравнить дилеров по отзывам и ассортименту. Бейджи «Проверенный партнер» и «Официальный дилер» упрощают поиск, а прозрачное ценообразование повышает безопасность сделок.

В каталоге уже собрано более 160 тыс. автомобилей от дилеров из различных регионов России.