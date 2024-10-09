В ГИББД намерены запретить устанавливать мощные двигатели на автомашины

Госавтоинспекция России выступила с инициативой запретить установку двигателей, мощность которых превышает характеристики штатных моторов более чем на 25%.

Это предложение содержится в проекте постановления правительства РФ, который призван ужесточить меры безопасности на дорогах.

Документ также запрещает удлинять рамы автомобилей, если это не предусмотрено производителем. В настоящее время такие изменения популярны среди владельцев грузовиков.

На сайте regulation.gov.ru опубликован проект поправок к постановлению, который регламентирует внесение изменений в конструкцию транспортных средств. Например, предусмотрены правила для тех, кто хочет перевести автомобиль с бензина на газ или установить дополнительное оборудование. За езду с нелегализованным тюнингом предусмотрен штраф в 500 рублей.

Поправки вводят запрет на кустарное удлинение рамы и замену штатного двигателя на более мощный. Например, владельцы УАЗ «Буханка» иногда меняют свои двигатели на более мощные японские агрегаты, что теперь будет невозможно легализовать.

Генеральный директор испытательного центра «УслугиАвто» отметил, что такая замена двигателя, называемая swap, становится сложнее из-за новых правил. Владельцы автомобилей, произведших значительные изменения, должны будут оформлять свои машины как отдельные транспортные средства.

В пояснительной записке МВД указано, что изменения направлены на улучшение контроля за выполнением требований к транспортным средствам.

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