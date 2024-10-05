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УАЗ обновляет логотип: хром заменяется на черный

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Ульяновский автомобильный завод анонсировал масштабное обновление своего логотипа. Хромированная эмблема будет заменена на упрощенный вариант черного цвета.

УАЗ обновляет логотип: хром заменяется на черный

Новая эмблема, представляющая собой кольцо со стилизованными крыльями, уже появилась на моделях Patriot, Pickup и Hunter в 2022 и 2023 годах, а теперь её получат и другие модели, такие как «Буханки», «Головастики» и «Профи».

Согласно источникам, изменение логотипа может быть связано с желанием снизить производственные затраты.

Все новые партии автомобилей будут поставляться с обновленными черными эмблемами, в то время как названия моделей на кузове останутся хромированными.

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