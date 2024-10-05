УАЗ обновляет логотип: хром заменяется на черный

Ульяновский автомобильный завод анонсировал масштабное обновление своего логотипа. Хромированная эмблема будет заменена на упрощенный вариант черного цвета.

Новая эмблема, представляющая собой кольцо со стилизованными крыльями, уже появилась на моделях Patriot, Pickup и Hunter в 2022 и 2023 годах, а теперь её получат и другие модели, такие как «Буханки», «Головастики» и «Профи».

Согласно источникам, изменение логотипа может быть связано с желанием снизить производственные затраты.

Все новые партии автомобилей будут поставляться с обновленными черными эмблемами, в то время как названия моделей на кузове останутся хромированными.

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