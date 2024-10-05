Scania внедрила восстановленные коробки передач в производство новых грузовиков

Scania сделала значительный шаг к устойчивому производству, интегрировав восстановленные коробки передач на свою основной сборочной линии в Швеции в рамках проекта Milestone.

Это решение позволяет сократить использование материалов на 50% и снизить углеродные выбросы на 45% по сравнению с производством новых трансмиссий.

Проект был реализован совместно с Королевским технологическим институтом KTH и компанией Scandinavian Transmission Service AB, при поддержке шведского агентства Vinnova. Восстановленные коробки передач проходят аналогичные тесты качества, как и новые, и полностью соответствуют стандартам.

Этот подход к переработке старых деталей рассматривается как перспективная стратегия для достижения климатических целей и поддержки экономики замкнутого цикла. Однако на данный момент в европейском автопроме восстановление в основном ограничивается вторичным рынком. Участники проекта надеются, что их работа поможет изменить эту ситуацию и продемонстрирует преимущества экологически чистого производства.