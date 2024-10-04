АвтоВАЗ сделает новый минивэн Lada

Вице-президент по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин в интервью «Российской газете» сообщил о планах компании представить минивэн в следующем году.

Он отметил, что у «АвтоВАЗа» уже есть идеи и разработки, и если все пойдет по плану, концепт автомобиля может быть готов в ближайшее время.

Костромин также добавил, что новый минивэн дополнит модель Largus, и анонсирование продукта состоится за полгода до его запуска. Он подчеркнул, что на рынке присутствуют дорогие китайские модели, и у «АвтоВАЗа» есть возможность занять эту нишу.

Кроме того, компания рассматривает возможность разработки пикапов, поскольку этот сегмент стал очень популярным.

Костромин ранее также сообщил, что дизайн нового кроссовера, который выйдет в 2026 году, уже утвержден и обещает удивить покупателей своим внешним видом.