Компании Mercedes и BMW призвали не вводить пошлины на машины КНР

Mercedes-Benz и BMW выступили против введения пошлин на автомобили из Китая, назвав это решение нарушением принципов свободной торговли и честной конкуренции.

Представители компаний отметили, что не поддерживают решение европейских властей об ужесточении тарифов на электромобили, импортируемые из Китая.

По мнению BMW, такие меры могут негативно сказаться на национальной промышленности, и торговые конфликты следует решать путем переговоров. Представитель Mercedes подчеркнул, что импортные пошлины могут снизить конкурентоспособность отрасли в долгосрочной перспективе.

4 октября Еврокомиссия сообщила о получении поддержки от 10 стран ЕС для введения пошлин на китайские электромобили, в то время как 5 стран проголосовали против, а 12 воздержались. Предполагается, что новые тарифы могут увеличить существующую ставку в 10 процентов до 17,8-45 процентов.

Против повышения пошлин выступили Германия, Венгрия, Мальта, Словакия и Словения, в то время как за него проголосовали Франция, Италия, Нидерланды и другие страны. В связи с этим Еврокомиссия планирует продолжить переговоры с Китаем для поиска решения, соответствующего нормам Всемирной торговой организации.