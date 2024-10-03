Аналитики оценили стоимость владения Geely Monjaro

Аналитики НАПИ подсчитали, что стоимость владения Geely Monjaro за пять лет и 75 тыс. км эксплуатации в Москве составит 2,74 млн рублей. При этом цена самой машины составляет 4,327 млн рублей для версии Geely Monjaro Luxury.

В эту сумму включены расходы на страховку (как каско, так и ОСАГО), покупка и замена шин, топливо, техобслуживание и ремонт, а также налоги и сборы.

Важно отметить, что в расчетах учитывается потеря стоимости автомобиля за пять лет, поэтому реальные затраты на содержание Monjaro могут быть меньше.

Между тем Geely Monjaro стал одним из самых популярных кроссоверов в России, обойдя по продажам более доступные модели, такие как Omoda C5 и Lada Niva Travel. Небольшие затраты на содержание могут быть одним из факторов его успеха.