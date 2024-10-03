Техническое обслуживание китайских автомобилей EXEED: что нужно знать?

Если вы счастливый обладатель автомобиля EXEED или планируете его покупку, вас наверняка интересует вопрос технического обслуживания этой машины. Сегодня автомобили китайского производства быстро набирают популярность в России и других странах. Особую нишу среди них занимают премиальные бренды, такие как EXEED. Эти машины выделяются стильным дизайном, технологическими новшествами и, конечно же, доступной ценой. Но как ТО EXEED? Как правильно ухаживать за EXEED, чтобы он прослужил долго и без проблем? Давайте разберемся во всем по порядку!

Что такое EXEED и почему он заслуживает внимания?

EXEED — это дочерний бренд китайской компании Chery, специализирующийся на выпуске автомобилей премиум-класса. Модельный ряд включает в себя такие популярные кроссоверы, как EXEED TXL, VX и LX. Эти машины нацелены на конкуренцию с европейскими и японскими производителями в категории премиум-класса. Они обладают современным дизайном, высоким уровнем безопасности и оснащены множеством полезных функций.

Но, несмотря на все плюсы, важным аспектом любого автомобиля является его обслуживание. Даже самые дорогие и технологичные машины нуждаются в регулярном техническом уходе, и EXEED не исключение.

Основные этапы технического обслуживания автомобиля EXEED

Правильное и своевременное техническое обслуживание — залог долгой жизни вашего авто. Рассмотрим основные этапы, через которые проходит любой автомобиль EXEED в процессе эксплуатации.

1. Плановое ТО

Каждый автомобиль, включая EXEED, нуждается в регулярном плановом техническом обслуживании (ТО). Как правило, ТО проводится каждые 10 000 – 15 000 км пробега или раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше. Плановое ТО включает:

Замена масла и масляного фильтра

Проверка и замена воздушных фильтров

Проверка уровня и состояния охлаждающей жидкости

Проверка состояния тормозных колодок и дисков

Диагностика подвески и рулевого управления

Стоимость планового ТО может варьироваться в зависимости от региона, но в целом она находится на уровне стоимости обслуживания европейских и японских автомобилей той же категории.

2. Замена расходников

Как и у любого автомобиля, у EXEED есть расходные материалы, которые нужно регулярно заменять. К ним относятся:

Моторное масло (замена каждые 10 000 км)

Тормозная жидкость (замена каждые 40 000 км)

Охлаждающая жидкость (замена каждые 100 000 км)

Фильтры (масляные, воздушные, салонные)

Свечи зажигания (замена каждые 40 000 – 60 000 км)

Регулярная замена этих компонентов обеспечивает надежную работу вашего автомобиля и снижает риск серьезных поломок.

3. Диагностика электроники

EXEED оснащен множеством электронных систем, которые делают вождение более комфортным и безопасным. Однако электроника также требует регулярной диагностики. Система управления двигателем, системы помощи водителю, такие как парктроники, круиз-контроль и система удержания полосы — все это должно быть регулярно проверено на предмет сбоев и неисправностей.

4. Проверка трансмиссии

Важным аспектом обслуживания является проверка состояния трансмиссии. В зависимости от модели EXEED, это может быть автоматическая или механическая коробка передач. Важно следить за уровнем и состоянием трансмиссионного масла, а также проводить диагностику коробки на предмет посторонних шумов или рывков при переключении передач.

Какие запчасти для EXEED нужно использовать?

Запчасти — это еще один важный вопрос при обслуживании автомобиля. Для EXEED рекомендуется использовать оригинальные запчасти или качественные аналоги от проверенных производителей. На рынке доступно большое количество запчастей для китайских автомобилей, но важно помнить, что не все они одинаково хороши.

Как отличить оригинальные запчасти от подделки?

Вот несколько признаков, которые помогут вам выбрать оригинальные запчасти:

Качество упаковки. Оригинальные запчасти всегда поставляются в фирменной упаковке с логотипами производителя. Наличие сертификационных документов. Каждый оригинальный компонент сопровождается сертификатом качества. Цена. Подозрительно низкая цена — это всегда повод для сомнений. Если запчасть стоит значительно дешевле оригинала, это может быть подделка.

Использование неоригинальных запчастей может привести к проблемам с автомобилем и аннулированию гарантии. Лучше не рисковать и выбирать качественные комплектующие.

Цены на техническое обслуживание автомобилей EXEED

Многие автовладельцы интересуются, сколько стоит обслуживание EXEED по сравнению с конкурентами. Средняя стоимость ТО у дилеров составляет от 10 000 до 20 000 рублей в зависимости от объема работ. Это сопоставимо с европейскими и японскими марками, однако, у китайских автомобилей есть одно преимущество — более доступные запчасти. Благодаря этому общее обслуживание EXEED может быть дешевле.

Примерный расчет затрат на обслуживание

Тип обслуживания Стоимость, руб Частота замены Замена масла и фильтра 3 000 – 5 000 Каждые 10 000 км Тормозные колодки 4 000 – 7 000 Каждые 40 000 км Свечи зажигания 2 000 – 4 000 Каждые 40 000 км Диагностика электроники 1 500 – 3 000 Каждые 20 000 км

Гарантийное обслуживание и что нужно знать

EXEED предлагает своим клиентам длительные гарантии на автомобили, что является дополнительным преимуществом. Важно помнить, что соблюдение графика технического обслуживания — одно из условий сохранения гарантии. Если вы не будете выполнять ТО вовремя или будете использовать неоригинальные запчасти, гарантия может быть аннулирована.

Основные условия гарантии:

Соблюдение сроков проведения ТО

Использование оригинальных запчастей

Обслуживание в авторизованных сервисах

Гарантия на автомобили EXEED обычно составляет 5 лет или 150 000 км пробега, что довольно щедро по сравнению с конкурентами. Это позволяет владельцам не беспокоиться о крупных поломках на начальном этапе эксплуатации автомобиля.

Техническое обслуживание автомобилей EXEED — это важный аспект, который требует внимания, но не является чем-то сверхсложным или дорогим. При соблюдении всех рекомендаций и своевременном обслуживании эти автомобили будут радовать вас надежностью и комфортом в течение долгих лет. А учитывая доступность запчастей и разумные цены на сервис, владение автомобилем EXEED становится ещё более привлекательным. Главное — не забывать вовремя проводить ТО и заботиться о своем автомобиле, ведь он — ваш верный спутник на дорогах!