Почти 2 000 кроссоверов XCITE отозвали на автозаводе в Петербурге

В России под отзыв попали 1858 кроссоверов XCITE X-Cross 7. Отзыв инициирован компанией «Автозавод Санкт-Петербург», где производятся эти автомобили.

Отзывная кампания включает две партии машин. Первая партия состоит из 1150 автомобилей, выпущенных с 8 ноября 2023 года по 5 июня 2024 года.

У них обнаружены возможные проблемы с микрофоном системы ЭРА-ГЛОНАСС, что может помешать связи с экстренными службами. На этих автомобилях проведут проверку микрофона, и если он неисправен, его заменят.

Вторая партия включает 708 автомобилей, произведенных с 8 ноября 2023 года по 15 мая 2024 года. У них может быть поврежден провод датчика скорости передних колес, что может привести к сбоям в работе систем, зависящих от этого датчика. На этих кроссоверах также проведут проверку, и при необходимости провода заменят.

Компания уведомит владельцев кроссоверов о необходимости обратиться в официальные дилерские центры для бесплатного ремонта.