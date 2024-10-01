В РФ создали технологию оценки качества асфальта с помощью радиоволн

В Московском физико-техническом институте (МФТИ) разработали технологию для неразрушающего контроля качества асфальта с помощью радиоволн. Эта система позволяет выявлять пустоты и трещины в асфальте без повреждения его структуры.

Исследование выполняется путем просвечивания покрытия радиоволнами, что снижает риск деформации дорожного полотна, передает ТАСС.

Запрос на создание технологии поступил из Китая, где аналогичная система отсутствует, как и в России, где традиционно применяются методы сверления.

Новая технология основана на отражении радиоволн, что позволяет обнаруживать внутренние дефекты, такие как трещины или полости с воздухом и водой. Комплекс для проверки дорожного покрытия занимает площадь до 1 кв. метра и использует радиофотонный радар. Устройство собирает данные за 5-10 секунд, расположенное над исследуемым участком.

Размер области, которую можно просканировать одновременно, зависит от антенны и находится в пределах от 10 до 500 кв. см. Специализированное программное обеспечение, также разработанное в МФТИ, обрабатывает собранные данные.