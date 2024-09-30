В Домклик посчитали, как быстро окупится гараж при сдаче его в аренду

Аналитический центр Домклик провел исследование спроса на гаражи и машино-места в 2024 году, выявив регионы с наибольшим количеством ипотечных выдач. Всего было выдано около трех тысяч ипотек, что на 11,1% меньше по сравнению с прошлым годом.

Наибольшее количество выдач зафиксировано в Москве (25%) и Московской области (13,7%). Также высокие показатели отмечены в Свердловской области (9%), Санкт-Петербурге (4%) и Краснодарском крае (3,4%). В топ-10 вошли Приморский край (3%) и Тюменская область (2,6%).

Медианная стоимость гаражей и машино-мест выше всего в Москве (1,7 млн руб.) и Московской области (1,5 млн руб.), а также в Приморском и Тюменском крае (по 1,4 млн руб.). Наименьшие цены наблюдаются в Республике Татарстан (1 млн руб.), Ростовской и Новосибирской областях (по 1,1 млн руб.).

Первоначальный взнос варьируется от 300 до 600 тыс. рублей, с наибольшим значением в Москве. Ежемесячные платежи достигают до 21,1 тыс. руб. в Москве и 17,8 тыс. руб. в Подмосковье. Сроки выплаты ипотеки составляют от 18 до 22 лет.

Сроки окупаемости при аренде

Сроки окупаемости гаражей и машино-мест варьируются. Наибольший срок зафиксирован в Краснодарском крае (28 лет) из-за низкой арендной ставки. Быстрее всего объекты окупятся в Свердловской и Ростовской областях (по 12 лет) благодаря высоким арендным ставкам.

В столичных регионах окупаемость составляет 17 лет в Санкт-Петербурге и 14 лет в Москве, что связано с разницей в арендных ставках и стоимости объектов.

Анализ основывался на ипотечных сделках Сбера в 2024 году. Эксперты изучили медианную стоимость и параметры ипотеки, а также рассчитали сроки окупаемости на основе медианных арендных ставок из объявлений на сайте Домклик.

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