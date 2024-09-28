Премиальный электрокар Avatr 11 в 2025 году выйдет на рынок Белоруссии

Автобренд Avatr, который был создан совместно с Changan, Huawei и CATL, планирует войти на рынок Белоруссии в 2025 году.

Первой моделью станет кроссовер Avatr 11, который будет представлен немного позже автомобилей Changan.

Avatr 11 построен на платформе EP1 и по размеру похож на BMW X6: его длина составляет 4880 мм, ширина — 1970 мм, высота — 1601 мм, а колесная база — 2975 мм.

У автомобиля безрамочные двери и камеры вместо боковых зеркал. Внутри — большой экран мультимедийной системы и адаптивный круиз-контроль с функцией автопилота.

После выхода в Белоруссии ожидается, что Avatr появится и в России.