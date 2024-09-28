Belgee X70 стал самой востребованной новинкой, которую представили в РФ летом 2024 года

Авито Авто сообщает, что кроссовер Belgee X70 стал самым популярным новым автомобилем, представленным летом 2024 года.

Эксперты провели анализ спроса и цен на легковые машины, вышедшие в этом сезоне.

В топ-5 моделей по популярности вошли Belgee X70, GAC GS3, Haval H9 II поколения, Geely Preface и Haval F7 II поколения.

Специалисты отмечают, что интерес покупателей к новым маркам растет, что говорит о доверии к этим брендам.

Они рекомендуют обращать внимание на специальные значки в объявлениях, которые могут помочь в выборе, например, стикер «Цена как в салоне» гарантирует, что цена совпадает с предложением дилера.