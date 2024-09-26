«Авто.ру»: Omoda C5 стал самым покупаемым авто в сегменте 1-3 млн рублей

Кроссовер Omoda C5 стал самым популярным автомобилем в России в ценовом сегменте от 1 до 3 миллионов рублей по данным пользователей сервиса «Авто.ру» за первые восемь месяцев 2024 года. Пресс-служба компании сообщила о результатах анализа звонков и объявлений.

В топ-10 самых популярных автомобилей вошло шесть китайских моделей. Omoda C5 занимает первое место, средняя стоимость которого составила 2,78 миллиона рублей. На втором месте расположилась Lada Granta с ценой в 1,05 миллиона рублей, а на третьем — Lada Vesta, стоящая 1,68 миллиона рублей.

В списке также есть Haval Jolion (2,5 миллиона рублей), Lada Niva Legend (1,06 миллиона рублей), Changan CS55 Plus (2,75 миллиона рублей), Lada Niva Travel (1,33 миллиона рублей) и Haval M6 (2,23 миллиона рублей).

Замыкают десятку Omoda S5 с ценой 2,34 миллиона рублей и Chery Tiggo 7 Pro Max, который стоит 2,88 миллиона рублей.