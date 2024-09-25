В «Росгосстрахе» назвали самые важные для россиян автомобильные опции

Россияне поделились своими предпочтениями относительно автомобильных опций, выявив самые важные для них аспекты при выборе машины.

Согласно опросу «Росгосстраха», наиболее востребованной опцией стал «зимний пакет», включающий подогрев сидений, руля и лобового стекла; его считают необходимым 51% респондентов.

На втором месте по популярности оказался климат-контроль, который выбрали треть участников, а четверть опрошенных предпочли автомобили с функцией автозапуска. Также значимые опции включают бесконтактный доступ (18%), панорамную крышу (13,5%) и голосовое управление (11%).

В плане цветовых предпочтений 62% участников опроса отдали предпочтение нейтральным цветам автомобилей. Наиболее популярным оказался серый цвет (27%), за ним следуют черный (23%) и белый (12%). Синий и красный цвета получили 7% и 6% голосов соответственно.

Что касается внутренней отделки, 44% респондентов выбрали черный салон, тогда как белый и коричневый цвета набрали по 14%.

Кроссовер остается самым популярным типом кузова, его выбрали 38% опрошенных. Седаны предпочли 25%, внедорожники — 12%, а хэтчбеки — 10%. В отношении страны происхождения автомобилей 30% отдали предпочтение европейским маркам, 22% — японским, 19,5% — корейским, 11% — китайским, и лишь 10% выбрали отечественные автомобили.

Большинство респондентов потратили на свои автомобили от одного до 2,5 миллиона рублей, 31% — менее миллиона, а 29% — от 2,5 до пяти миллионов рублей.