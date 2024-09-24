С недавнего времени россиянам перестал быть доступен для покупки кроссовер Geely Tugella. Это стало понятно после того, как модель убрали с официального сайта марки.

Geely Tugella в нашей стране является одним из наиболее продаваемым автомобилем, причем звание самого продаваемого он получал три года подряд.

Бренд Geely снял с продаж в России кроссовер Geely Tugella в связи с тем, что ему на замену пришел автомобиль Knewstar 001. Иными словами эта модель является тем же Tugella, но с другим шильдиком и немного изменённым дизайном.

Автомобили будут поставляться из Харбина, и первые экземпляры уже доступны у дилеров. В базовой комплектации купе-кроссовер будет стоить 3,8 миллиона рублей.