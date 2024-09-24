«Автостат» посчитал, во сколько обойдется Changan CS55 Plus за пять лет с момента покупки

Кроссовер Changan CS55 Plus стал самым продаваемым автомобилем бренда в России. За первые восемь месяцев 2024 года его продажи составили 25,5 тысячи единиц.

Этот автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 181 л.с. и работает в паре с 7-ступенчатым «роботом». Привод у него передний.

Расчеты, которые провели в агентстве «Автотстат», показали, что за пять лет эксплуатации владелец потратит чуть более 1,1 миллиона рублей, если пробег составит 100 тысяч километров, а автомобиль будет использоваться в Москве и Московской области. В среднем это обойдется в 18,5 тысячи рублей в месяц. Один километр пробега стоит 11,1 рубля.

Основная часть расходов уйдет на бензин — около 423,6 тысячи рублей, что составляет 40% от общей суммы. Страхование по каско составит 290,5 тысячи рублей, или 26%, а на техническое обслуживание придется 187 тысяч рублей, что составляет 17%. Остальные расходы, включая зимние шины, ОСАГО и транспортный налог, будут менее 10% каждую.

Наибольшие затраты ожидают владельца в первый год эксплуатации — около 280 тысяч рублей, в основном из-за покупки зимних шин. В последующие четыре года расходы составят 200–220 тысяч рублей. Если владелец решит не страховать автомобиль по каско, стоимость 1 километра пробега составит 8,2 рубля.