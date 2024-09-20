Lotus представила футуристический концепт-кар Theory 1

Компания Lotus анонсировала новый концепт-кар Theory 1, который демонстрирует их свежую дизайнерскую философию под названием «ДНК» — цифровое, естественное и аналоговое.

Этот футуристический автомобиль построен на полноприводной платформе EV и оснащен аккумулятором мощностью 70 кВт*ч. Интересной особенностью является то, что аккумулятор и электродвигатели интегрированы в структуру автомобиля, что позволяет исключить необходимость в подрамке.

Хотя Theory 1 — это всего лишь концепт, Lotus утверждает, что он способен развивать мощность до 986 л.с., разгоняться до 100 км/ч менее чем за 2,5 секунды и достигать максимальной скорости в 318 км/ч. Запас хода, однако, составляет лишь 250 миль, что может показаться недостаточным, особенно с учетом оптимистичных расчетов по европейскому циклу WLTP.

Снижение веса стало одним из главных приоритетов разработки. Кузов автомобиля выполнен из композита и поликарбоната, а также используется переработанный углерод. Lotus утверждает, что общий вес Theory 1 составляет менее 1600 кг.

Заднее антикрыло прикреплено к двигателю и подвеске, которая включает в себя элементы гоночного стиля и адаптивные амортизаторы.

Интерьер концепта также привлекает внимание: это трехместный автомобиль с центральным водительским местом, похожим на McLaren F1. Lotus представила новую систему «Lotuswear», которая включает тактильные подушки безопасности и интерактивное освещение, взаимодействующее с водителем и пассажирами. Уникальная функция — вибрация рулевого колеса, которая подсказывает водителю, когда необходимо поворачивать.

На данный момент Lotus не планирует запускать Theory 1 в серийное производство, но ожидается, что некоторые элементы дизайна будут использованы в будущих моделях, таких как Lotus Type 135, который должен дебютировать до конца десятилетия.