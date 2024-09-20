HotCars: объявлены самые надежные автомобили с пробегом до 2,3 млн рублей

Эксперты портала HotCars составили список из десяти лучших автомобилей с пробегом, цена которых не превышает 2,3 млн рублей. При составлении рейтинга учитывали модели 2023 модельного года.

На первом месте оказался Kia Soul 2023 года. Этот автомобиль оснащен 2,0-литровым 4-цилиндровым двигателем, который выдает 147 л.с. Его надежность была оценена в 87 баллов из 100, а средняя стоимость подержанного Kia Soul составляет примерно 1,8 млн рублей.

Следом за ним идет Chevrolet Equinox 2023 года. У него 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 175 л.с. Этот автомобиль получил высокий рейтинг надежности в 90 баллов, а его средняя цена составляет 2,3 млн рублей.

На третьем месте находится Kia Seltos 2023 года, который также имеет надежность на уровне 87 баллов. Он оборудован 4-цилиндровым мотором объемом 2,0 литра и мощностью 146 л.с. Средняя цена этого автомобиля составляет около 2,1 млн рублей.

В список вошли и другие надежные автомобили с пробегом, среди которых Hyundai Venue, Chevrolet Trailblazer, Buick Encore GX, Kia Forte, Volkswagen Jetta, Honda Civic и Hyundai Elantra.

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