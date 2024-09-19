Отечественный ИИ внедряют в электромобили Атом для распознавания лиц владельцев

Компания NtechLab внедрит систему распознавания лиц на основе искусственного интеллекта в бортовые компьютеры электромобилей Атом. Эта технология позволит автомобилю распознавать водителя и настраивать функции под конкретного человека в семье.

Аутентификация будет происходить прямо за рулем или через мобильное приложение. Система сможет распознавать людей даже в очках и головных уборах, а также в условиях плохого освещения. Она отличит живого человека от фотографий или силиконовых масок.

В настоящее время разработка направлена на «семейные» электромобили, где может быть несколько водителей. В будущем такая система может использоваться и в каршеринге, и такси, где важно точное распознавание водителей.

Источник: Ростех.