Рейтинг обменников с наименьшей комиссией: как выбрать надежный?

Работая с криптовалютой, вы можете столкнуться с необходимостью обменять ее на другие монеты или фиатные деньги. Тогда можно воспользоваться услугами криптобирж, Р2Р-платформ и криптообменников. В данной статье рассмотрим последний вариант. Расскажем про поиск надежного сервиса через рейтинг обменников криптовалют с наименьшей комиссией.

Принцип работы криптообменников

Криптообменниками называются веб-сайты, созданные для обмена криптовалюты. Вместо нее предлагают иные виды монет, а также фиатные деньги. Это единственная функция криптообменника. На таких сайтах не предполагается трейдинг, стекинг и другие возможности для заработка.

Чтобы воспользоваться услугами такой площадки, необходимо иметь крипту на криптокошелькее или на криптобирже. Для обмена необходимо указать реквизиты хранилища, с которого будут списаны средства. Вывод возможен на карты банков, на онлайн-кошельки и наличными.

Для начала работы даже не обязательно регистрироваться на сайте обменника. Но зарегистрированные пользователи могут просматривать историю транзакций, получать скидки или выгодные предложения.

Чтобы выполнить транзакцию, необходимо выбрать пару монет или крипта\фиат. Иногда нужно отдельно указать крипту для обмена и вывода. Также вы вписываете сумму. Онлайн-калькулятор автоматически подсчитывает все значения.

Также придется указать номер телефона и имейл, реквизиты кошелька или счета на криптобирже. Для получения вывода предоставьте реквизиты карты, онлайн-кошелька, или выберите ближайшее отделение, чтобы забрать наличные.

Как выбрать онлайн-обменник криптовалюты

Найти хороший сервис можно через рейтинг, или агрегатор. Это сайт, где перечислены самые надежные и популярные криптообменники. Они проверены редакцией. При выборе бренда вы сможете перейти на его официальный сайт через агрегатор.

Но лучше сразу изучить описание криптовалютного обменника, убедиться что сайт надежный и соответствует вашим предпочтениям. Узнайте следующее:

Срок работы – чем дольше существует ресурс, тем проще выяснить уровень его надежности.

Репутация – оценивается по месту в рейтинге, по отзывам пользователей и информации в интернете.

Правила использования веб-сайта – нужны ли регистрация и верификация.

Список криптовалют и фиата.

Способы вывода денег.

Сроки исполнения запросов на вывод.

Размеры комиссий.

Отметим, что выбирая надежный ресурс с лучшими условиями, важно не сосредотачиваться исключительно на комиссиях и стоимости монет. Так легко выйти на мошенников. Учитывайте все описанные выше параметры.

Как узнать курс обмена монет

Стоимость криптовалюту постоянно меняется и пользователям приходится контролировать ситуацию, чтобы выбрать лучший момент для выполнения транзакции. Отслеживать курс стоит на площадке, где собираетесь выполнить обмен. Конечно, стоит предварительно сравнить цену на разных платформах и выбрать наиболее привлекательную.

На главной странице обменника можно просматривать курсы разных монет. Удобно воспользоваться калькулятором. Вы указываете криптопару и сумму перевода, чтобы узнать сумму покупки или продажи, но сама транзакция не будет выполнена, пока не укажете реквизиты платежных систем.

Важно. Большинство обменников фиксируют стоимость крипты при подтверждении запроса на обмен. Если деньги придут через час или позже, сумма будет рассчитана по зафиксированной ранее цене.

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