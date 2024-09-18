АвтоВАЗ приглашает владельцев Lada Vesta для бесплатной замены мультимедиа

«АвтоВАЗ» запустил обновление ПО для мультимедийной системы Lada Vesta. Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил о начале сервисной кампании по обновлению программного обеспечения для мультимедийной системы всех моделей Lada Vesta. Владельцы автомобилей с мультимедиа EnjoY Pro смогут бесплатно обновить ПО, что займет около 45 минут.

Ранее автовладельцы сталкивались с проблемой случайного переключения радиостанций на системах EnjoY Pro. «АвтоВАЗ» признал эту проблему и пообещал ее быстро решить.

Система Lada EnjoY Pro с Яндекс Авто поддерживает различные онлайн-сервисы, такие как Навигатор, Музыка и Браузер, а также работает с Apple CarPlay и Android Auto. Подключение к интернету возможно через смартфон или USB-модем.

Кроме того, «АвтоВАЗ» представил новые цены на Lada Vesta с локализованной системой курсовой устойчивости ESC. Седан в комплектации Comfort с двигателем 1,6 литра стоит 1,5 миллиона рублей, а версия с 1,8-литровым мотором — 1,6 миллиона рублей. Универсал SW предлагается по цене от 1,6 до 1,7 миллиона рублей в зависимости от комплектации.