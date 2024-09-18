Toyota Camry стала лидером спроса среди автомобилей с пробегом

Согласно анализу от Авито Авто, летом 2024 года самой популярной моделью среди подержанных автомобилей стоимостью выше 1,5 миллиона рублей стала Toyota Camry.

В этом сегменте предложение автомобилей увеличилось на 34,5% по сравнению с прошлым летом, а средняя цена составила 2 499 000 рублей, что на 3,1% ниже, чем год назад.

В пятёрке самых популярных моделей оказались также Mercedes-Benz E-класс, BMW 5 серии, Toyota Land Cruiser и BMW X5.

Эксперты отмечают, что российские автовладельцы продолжают выбирать Toyota, а количество предложений этой марки на платформе возросло почти на четверть за год.

Для удобства покупателей на Авито Авто доступна функция онлайн-показа автомобилей, что помогает быстрее находить и оценивать машины, а также облегчает общение между продавцами и покупателями.