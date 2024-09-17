Объявлен старт предварительных продаж Geome Xingyuan EV

В Китае стали предварительно продавать новый доступный автомобиль Geely. Называется он Geome Xingyuan. Покупателям доступно 5 вариантов комплектаций. Стоимость, в зависимости от выбранного оснащения, составляет 11100-15100 долларов. Путешествуя на автомобиле в любой точке мира можно совершать ставки на спорт, скачав на сайте Betonmobile удобное мобильное приложение по ссылке https://betonmobile.by/betera-android-app.

Geome Xingyuan – доступный молодежный электрокар. Длина у авто 4135 мм, ширина – 1805 мм, высота – 1570 мм. Колесная база составляет 2650 мм. Если сравнивать с BYD Dolphin, то электрокар шире на 35 мм и длиннее на 10 мм. Масса авто около 1285 кг. В базовой версии установлен электродвигатель от GLB Power. Мощность – 58 кВт. Электромобиль способен максимально развивать скорость до 125 км/ч.

В более продвинутой комплектации установлен двигатель мощностью 85 кВт, что предоставляет возможность разгонять авто до 135 км/ч. Максимальный запас хода – 410 км. Кстати, на сайте Betonmobile можно найти промокод для букмекерской конторы, который предоставит дополнительные бонусы.

Оснащение порадует двухспицевым рулевым колесом D-образной формы, ЖК-панелью приборов и большим главным экраном. В центральном тоннеле расположили:

2 площадки для беспроводной зарядки;

переключатель передач небольшого размера;

2 подстаканника;

отсек, предназначенный для хранения вещей.

Компания официально заявила, что в Geome Xingyuan используют Flyme Auto OS от Meizu. Контрольный пакет акций компании по производству телефонов Geely приобрела в 2022-ом. Flyme Auto OS обладает высокой интеграцией с телефонами Meizu, широкими возможностями настройки, поддержкой игр, встроенным помощником на основе ИИ.

На дверных картах и передней панели разместили изображения городских небоскребов. У кузова плавная и обтекаемая форма. Модели доступны в двух цветах. Фары у электрокара каплевидные, а дверные ручки – скрытые.

Считают, что новинка станет основным конкурентом BYD Dolphin. Электрокар идеально подойдет для передвижения по городским улицам. Выбор цветовой гаммы вдохновлен мороженым. Приобрести можно автомобиль, выбрав из 10 вариантов окраса. В рамках партнерства с Haagen-Dazs покупателей планируют привлекать во время проведения тест-драйва мороженым.