АвтоВАЗ провел тестовую сборку кросс-универсалов Lada Iskra с вариатором

На конвейере АвтоВАЗа начали выпускать кросс-универсалы Lada Iskra с вариатором.
В минувшую среду собрали два пробных экземпляра с 16-клапанным двигателем ВАЗ-21129 мощностью 106 сил, который работает в паре с китайским вариатором WLY. Этот же набор планируется использовать на Lada Vesta и серийной Iskra, пишет Avtograd News.
Производство Lada Iskra стартовало в июле, и постепенно добавляются новые модификации. Кросс-универсал станет самой дорогой версией в линейке, а его продажи, как ожидается, начнутся в начале 2025 года.
Большинство моделей Lada Iskra будут оснащены китайскими коробками передач — вариатором или шестиступенчатой механикой. Российская 5-ступенчатая «механика» будет доступна только в базовых версиях. На премьере седана также демонстрировался вариант с иностранной трансмиссией.
Следующей новинкой станет удлиненный седан Lada Aura, сборка которого уже началась. Ожидается официальное подтверждение до конца сентября, а цены на топ-версию могут достигнуть трех миллионов рублей.