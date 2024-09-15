Chery обновляет седан A8L, делая его еще более экономичным

Chery готовит обновленную модель A8L с рекордно низким расходом топлива всего 1,01 литра на 100 километров.

В открытой базе Минпромторга Китая появились сертификационные документы на седан Fengyun A8L C-DM, который представляет собой гибридный аналог Chery Arrizo 8.

Приставка L не означает увеличение колесной базы, так как кузов стал длиннее лишь на сантиметр из-за нового обвеса.

Fengyun A8L получит обновленный дизайн с передней маской в стиле Tiggo 8 Pro Max, а также измененные крылья, капот, фары и бампер.

Задняя часть также была доработана. Основные улучшения ожидаются под капотом, что должно значительно повысить экономичность.