«Известия»: россиянам грозит подорожание авто с пробегом до 30% в октябре

Аналитики прогнозируют, что на вторичном рынке автомобилей цены вырастут на 15–30% из-за увеличения спроса на подержанные машины.

Как пишут Известия, это связано с планируемым повышением утильсбора на новые автомобили с 1 октября 2024 года на 70–85%. Утильсбор был введён в 2012 году для уравнивания ввозных пошлин, и сейчас его размер для машин с двигателем объёмом от 2 до 3 литров составляет 844 тысячи рублей. После повышения он вырастет до 1 миллиона 562 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что рост продаж новых автомобилей увеличивает выбор подержанных, что, в сочетании с повышением утильсбора, замедляет снижение цен на автомобили с пробегом.

Директор «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин считает, что в сентябре рынок останется стабильным, но с октября начнётся рост цен на подержанные автомобили.

Сергей Арбузов из «Дром.ру» добавил, что до конца первого квартала 2025 года дилеры будут продавать автомобили, завезённые до повышения утильсбора.

После этого рынок новых машин адаптируется к новым ценам, а вторичный рынок реагирует позже. Он также отметил, что рост цен на бюджетные бренды может составить 5–7%, а на «люкс» сегмент — до 30% и больше.