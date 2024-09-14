Представитель АвтоВАЗа сообщил о причинах роста цен на Lada Vesta

Сергей Ильинский, руководитель пресс-службы ОАО «АвтоВАЗ», объяснил в интервью «Ридусу», почему цена на базовую комплектацию Lada Vesta с 2015 года увеличилась на 725 000 рублей, до 1 239 900 рублей.

Он отметил, что рост цен на Lada Vesta соответствует общему увеличению цен на другие товары, которые не являются социально значимыми. Ильинский указал на общую инфляцию, которая затрагивает все сферы: жилье, одежду, топливо и авиабилеты.

По данным компании «Метриум Групп», в 2015 году средняя стоимость квадратного метра в московских новостройках экономкласса составляла около 147 890 рублей, а к 2023 году она возросла до более чем 320 000 рублей, по информации «Совкомбанка».

Также стоит отметить, что цена китайского кроссовера Haval Jolion в базовой комплектации выросла с 1 189 000 рублей в 2022 году до 1 999 000 рублей в марте 2024 года, что составляет увеличение на 810 000 рублей.