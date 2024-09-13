Volkswagen Tiguan возглавил запросы в Автотеке среди кроссоверов в 2024 году

В первые восемь месяцев 2024 года Volkswagen Tiguan занял первое место по количеству запросов в Автотеке, сервисе для проверки истории автомобилей.

Эксперты проанализировали запросы на внедорожники и кроссоверы с пробегом. Лидером среди марок по запросам стала Toyota. В пятерке самых запрашиваемых моделей оказались Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Toyota RAV4, Renault Duster и Nissan Qashqai.

Сейчас в числе популярных моделей остаются известные на российском рынке автомобили, но ожидаются изменения в будущем, так как китайские производители активно предлагают свои внедорожники и кроссоверы.

Эти автомобили становятся все более распространенными, особенно на вторичном рынке. Модели китайских брендов часто используются в такси и каршеринге, что может повлиять на их состояние. Поэтому при выборе кроссовера важно знать его историю.