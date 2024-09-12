Кроссовер Omoda C5 стал дороже на 190 000 рублей в России

Компактный кроссовер Omoda C5 с полным приводом дебютировал в России весной 2023 года. По данным Autonews.ru, его стоимость увеличилась на 190 тыс. рублей с момента старта продаж.

На данный момент Omoda C5 доступен в двух комплектациях: Active и Supreme. Стартовая цена на комплектацию Active составляет 2 979 900 рублей, тогда как в марте 2023 года она была 2 789 900 рублей, сообщает Autonews.ru.

Комплектация Supreme сейчас стоит 3 119 900 рублей, что на 70 тыс. рублей дороже по сравнению с первоначальной ценой в 3 049 900 рублей.

Также в России доступна переднеприводная версия Omoda C5, которая дешевле на 750 тыс. рублей. Базовая комплектация Fun для этой модели стоит от 2 229 900 рублей.