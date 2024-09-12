В Казахстане начнется производство автомобилей Kia

В октябре 2025 года в Костанайской области стартует производство автомобилей марки Kia. Первой моделью, которая будет собираться на новом заводе, станет Kia Sorento. С января 2026 года планируется запуск производства обновленной модели Kia Sportage, сообщает ТАСС.

Строительство завода, предназначенного для выпуска автомобилей корейского бренда, должно завершиться к концу 2024 года. Проектная мощность нового предприятия составит около 70 тысяч автомобилей в год.

На данный момент в регионе уже работает группа компаний Allur, которая организовала крупноузловую сборку модели Kia Sportage в 2023 году.

Кроме того, в этом году в Казахстане начнется сборка четырех моделей Skoda, включая Octavia и кроссоверы Kamiq, Karoq и Kodiaq.

Новый завод Kia станет важным шагом в развитии автомобильной промышленности региона, создаст новые рабочие места и укрепит экономические связи между Казахстаном и Южной Кореей.