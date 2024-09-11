Треть водителей в РФ приобретали первый автомобиль через сайты объявлений

По данным опроса экспертов Авито Авто, почти треть россиян приобрели свои первые автомобили через сайты объявлений. Опрос проводился среди 10 000 человек, и выяснилось, что первая машина была у почти 60% респондентов.

Четверть опрошенных заявили, что при выборе первого автомобиля они обращают внимание на цену. 21% учитывают надежность и наличие современных технологий, 20% ориентируются на мнение друзей и экспертов, а столько же — на дизайн.

23% респондентов купили свои первые автомобили в возрасте 18-24 лет, и столько же в возрасте 25-35 лет. Большинство, а именно 76%, отметили, что их первый автомобиль был с пробегом.

Сайты объявлений стали популярными благодаря удобству: 35% искали автомобили онлайн, 33% покупали через знакомых, а 26% — на авторынке.

Вадим Иванов, директор направления «Автомобили» в Авито, отметил, что платформа предлагает широкий выбор автомобилей и безопасность сделок. Сервис Селект помогает пользователям находить надежные предложения и предоставляет поддержку на всех этапах покупки.