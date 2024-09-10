Обновленная Hyundai Creta в трехрядной версии дебютировала в Индии

Hyundai представила обновленную трехрядную версию кроссовера Creta, получившую название Alcazar. Дебют рестайлинговой модели состоялся в Индии, и хотя технические характеристики остались прежними, дизайн экстерьера и интерьера значительно изменился, придавая ему более брутальный вид.

Alcazar будет доступен в шести- и семиместных вариантах, а также с выбором между бензиновым и дизельным двигателями. Бензиновая версия оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 160 л.с., а дизельная — тем же двигателем, развивающим 116 л.с. Коробки передач — шестиступенчатая механика или семиступенчатый робот, привод — передний.

Обновленный Alcazar получил оригинальную радиаторную решетку, новые бамперы, задние фонари и графику головной оптики. Кроссовер стал на 6 см длиннее, на 1 см шире и на 3,5 см выше, а также оснащен 18-дюймовыми дисками и новыми цветами кузова.

В интерьере кроссовера повторяют обновленную Creta с переработанной передней панелью, 10,25-дюймовыми цифровыми приборами и мультимедийным экраном. Увеличены подголовники и добавлены подлокотники для сидений. Также доступны беспроводная зарядка и USB-разъемы на втором ряду.

В качестве опций предлагаются панорамная крыша, камеры кругового обзора и системы безопасности, такие как адаптивный круиз-контроль и автоматическое торможение.

Цены на индийском рынке стартуют от 1 499 000 рупий (около 1,6 миллиона рублей) за бензиновую версию и от 1 599 000 рупий (1,7 миллиона рублей) за дизельную, что дешевле дореформенной модели.