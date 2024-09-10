Hongqi запустит в РФ продажи обновленного кроссовера HS5 уже осенью

Китайский автомобильный бренд Hongqi осенью этого года официально начнет продажи обновленного кроссовера HS5 в России.

Новая модель, получившая название HS5 New, уже была доступна в ограниченном количестве, но теперь она выйдет на рынок полноценно.

Как говорят в компании, все запасы необходимых запчастей уже готовы. Кроссовер будет предлагаться в двух комплектациях: Comfort за 5 390 000 рублей и Deluxe за 5 990 000 рублей.

Обе версии оснащены 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 245 лошадиных сил, работающим в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Однако в комплектации Comfort не будет некоторых опций, таких как автоматическое переключение света, пневмоподвеска и активная решетка воздухозаборника.