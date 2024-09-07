В августе продажи подержанных авто на рынке РФ снизились на 10%

В России в августе 2024 года было продано 584 555 подержанных легковых автомобилей, о чем сообщает «Автостат Инфо».

Это на 10% меньше, чем в августе 2023 года, когда продажи составили 647 128 машин.

С начала года рынок подержанных автомобилей также показывает снижение. Перерегистрации сократились на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, с 4 406 604 до 4 127 818 автомобилей.

Однако в августе продажи увеличились на 2,5% по сравнению с июлем, когда было зарегистрировано 570 158 автомобилей.

Спад продаж иномарок оказался более значительным, чем в целом по рынку. Перерегистрации иномарок упали на 12%, составив 419 922 автомобиля.

В то же время продажи российских автомобилей с пробегом сократились на 4%, снизившись с 170 765 до 164 633 единиц.