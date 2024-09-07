Шведская Volvo пересмотрела планы по отказу от бензиновых машин

Шведский автоконцерн Volvo больше не спешит увеличивать производство электромобилей. Ранее компания планировала достичь нулевого уровня выбросов углеродов к 2030 году, но теперь эти цели изменились.

Хотя продажи электромобилей растут, темпы роста снижаются. Поэтому Volvo решила сосредоточиться на гибридных автомобилях, которые используют как бензиновый, так и электрический двигатели.

Другие компании, такие как Ford, Mercedes-Benz и General Motors, также сократили производство электрокаров. Volvo обновила свои прогнозы и теперь ожидает, что к 2025 году доля «электрифицированных продуктов» составит от 50% до 60%.

Теперь компания планирует достичь нулевых выбросов парниковых газов к 2040 году, что на 10 лет позже, чем планировалось изначально.

В настоящее время доля электрифицированных автомобилей, включая гибриды, составляет 48%. Volvo объясняет пересмотр своей стратегии медленным развитием инфраструктуры зарядных станций и отменой государственных субсидий.