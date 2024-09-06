Продажи гибридного кроссовера Wey 07 стартуют на рынке РФ

Компания Great Wall Motors запускает продажи нового гибридного кроссовера Wey 07 в России. Этот автомобиль выделяется своими большими размерами и высоким уровнем оснащения.

Wey 07 работает на основе полуторалитрового бензинового турбомотора мощностью 150 л.с., который комбинируется с двумя электрическими двигателями мощностью 95 и 109 л.с. В итоге общая мощность кроссовера достигает 517 л.с., а крутящий момент составляет 930 Нм.

Кроссовер имеет длину 5156 мм и колёсную базу 3050 мм, что позволяет разместить шесть сидений в трёх рядах.

Перед продажами модель была адаптирована для российского климата: добавлены зимний пакет, антикоррозийная защита и увеличенный бачок омывателя.

Стоимость новинки — 6 799 000 рублей. С 13 сентября её можно будет купить через мобильное приложение GWM Store, а с 7 октября — в официальных дилерских центрах Tank.