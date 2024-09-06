Дочерняя компания General Motors признана в России банкротом

Арбитражный суд Москвы объявил банкротом ООО «Дженерал Моторз Авто» (или «Джи Эм Авто»), российскую дочернюю компанию General Motors. Суд решил открыть конкурсное производство, но подробности решения ещё не опубликованы.

В конце августа кредиторы компании обратились в суд с просьбой признать «Джи Эм Авто» несостоятельным. Это решение озвучил управляющий Павел Семёнов.

Компания «Джи Эм Авто» с 2015 года занималась импортом автомобилей Cadillac и Chevrolet после закрытия своего завода в Петербурге. В апреле 2022 года иностранное руководство приостановило поставки в Россию и разорвало контракты с дилерами.

В летнее время 2023 года с иском о банкротстве к «Джи Эм Авто» обратился региональный дилер «Автолига–Запад». Он требовал 1,2 млн рублей за замену двигателя Cadillac Escalade, который был заменён по гарантии, но детали пришлось закупать у сторонних поставщиков, так как «Джи Эм Авто» уже не поставляло запчасти.

Суд признал иск обоснованным и ввёл в «Джи Эм Авто» наблюдение, несмотря на возражения представителей налоговой службы и прокуратуры, которые утверждали, что сумма — это не ущерб, а упущенная выгода. Суд решил, что автодилер имеет право на возмещение расходов.

На начало 2023 года «Джи Эм Авто» имела значительные средства на банковских счетах, превышающие 1,5 млрд рублей, что может помочь в удовлетворении требований кредиторов.

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