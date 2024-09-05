Сайт бренда Jetta в России возобновил свою работу

Сайт бренда Jetta в России возобновил работу на новом домене после временной приостановки.

Официальной причиной закрытия ранее назывались технические проблемы, однако сбой произошел на фоне скандала в немецкой прессе, который привлек внимание к бренду.

Новый портал по своей структуре и содержанию в целом повторяет прежний, но важно отметить, что упоминания о представительствах марки FAW на сайте больше нет.

Это изменение может свидетельствовать о переосмыслении стратегии компании в условиях текущих реалий.