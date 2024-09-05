Лада Приора в августе стала самым продаваемым автомобилем с пробегом

По данным экспертов Авито Авто, самым популярным автомобилем с пробегом в августе 2024 года в России стал ВАЗ (LADA) Priora.

Анализ рынка показал, что предложение легковых автомобилей с пробегом увеличилось на 34,9% по сравнению с прошлым годом, а средняя цена достигла 950 000 рублей.

В топ-5 автомобилей с пробегом по спросу вошли:

ВАЗ (LADA) Priora

ВАЗ (LADA) Granta

ВАЗ (LADA) 2114 Samara

ВАЗ (LADA) 2107

Hyundai Solaris

Специалисты отмечают, что автомобили ВАЗ уверенно занимают лидирующие позиции как среди новых, так и среди подержанных машин.

Эти модели ценятся за доступность и практичность, что делает их популярными среди различных категорий водителей. Вадим Иванов, директор направления «Автомобили» в Авито, рекомендует использовать сервис Авито Оценка для определения реальной цены автомобилей с учетом их состояния и рыночных данных.