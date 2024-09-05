Лада Приора в августе стала самым продаваемым автомобилем с пробегом

По данным экспертов Авито Авто, самым популярным автомобилем с пробегом в августе 2024 года в России стал ВАЗ (LADA) Priora.
Анализ рынка показал, что предложение легковых автомобилей с пробегом увеличилось на 34,9% по сравнению с прошлым годом, а средняя цена достигла 950 000 рублей.
В топ-5 автомобилей с пробегом по спросу вошли:
ВАЗ (LADA) Priora
ВАЗ (LADA) Granta
ВАЗ (LADA) 2114 Samara
ВАЗ (LADA) 2107
Hyundai Solaris
Специалисты отмечают, что автомобили ВАЗ уверенно занимают лидирующие позиции как среди новых, так и среди подержанных машин.
Эти модели ценятся за доступность и практичность, что делает их популярными среди различных категорий водителей. Вадим Иванов, директор направления «Автомобили» в Авито, рекомендует использовать сервис Авито Оценка для определения реальной цены автомобилей с учетом их состояния и рыночных данных.