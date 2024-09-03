Volkswagen может впервые в истории закрыть свой завод в Германии

Volkswagen может впервые закрыть завод в Германии, сообщает Bloomberg.

Компания рассматривает возможность закрытия своего крупнейшего завода в Вольфсбурге, а также одного из производств комплектующих.

Кроме того, Volkswagen стремится расторгнуть соглашение с профсоюзами, которое гарантирует сохранение рабочих мест до 2029 года.

Основные причины данного шага включают рост конкуренции со стороны китайских электромобилей, повышение цен на энергоносители, логистику и трудозатраты, а также снижение интереса к марке.

В настоящее время продажи автомобилей Volkswagen на 20% ниже уровней до пандемии COVID-19.

Также о финансовых затруднениях сообщили автопроизводители Renault и Stellantis.