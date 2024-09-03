Число автомобилей с «ЭРА-ГЛОНАСС» в РФ превысило 11 миллионов

Количество аварийных вызовов через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» достигло 400 тысяч. Эта система позволяет быстро передавать данные о ДТП, включая точные координаты автомобиля, всего за 19 секунд. В 81% случаев вызов происходит автоматически, когда водители или пассажиры не могут позвонить сами.

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич сообщил, что к системе подключено 11,4 миллиона автомобилей, что увеличивает безопасность на дорогах. Система помогает спасти жизни, обеспечивая быструю помощь в течение первых 60 минут после аварии.

Более половины вызовов поступают из удалённых районов, что делает каждую минуту важной для спасателей. Например, летом система помогла в спасении людей после аварии в Сочи, когда автомобиль с ребенком и двумя женщинами упал в кювет. Автоматически сработала кнопка SOS, и данные были быстро переданы спасателям, которые прибыли на место и помогли пострадавшим.

Источник: ЭРА ГЛОНАСС.