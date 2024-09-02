Траты россиян на покупку китайских авто в 2024 году составили уже 1,7 трлн рублей

За период с января по июль 2024 года оборот с продажи легковых автомобилей китайских марок в России составил 1,7 трлн рублей. Только в июле этот показатель превысил 263 млрд рублей.

В целом выручка от продаж всех новых легковых автомобилей за указанный период достигла 2,53 трлн рублей.

Среди китайских брендов в лидерах по выручке оказался Geely с 295,6 млрд рублей. На втором месте находится Chery с 249,4 млрд рублей, а Haval замкнул тройку с показателем 249,3 млрд рублей.

По моделям, кроссовер Geely Monjaro стал лидером, заработав 129 млрд рублей. Haval Jolion занял вторую строчку с 103,5 млрд рублей, а Chery Tiggo 7 Pro Max замкнул тройку с 91,4 млрд рублей.

Общие продажи легковых автомобилей китайских марок за этот же период составили 497 356 единиц, что на 124% выше, чем за аналогичный период 2023 года (221 604 единиц).

Источник: Автостат Инфо.