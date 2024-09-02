В России началась масштабная перенастройка дорожных камер

С 1 сентября в регионах России началась массовая перенастройка дорожных камер в связи с новыми требованиями к системе фотовидеофиксации нарушений ПДД.

В некоторых областях планируется вывести из эксплуатации до 25% действующих комплексов. Причиной изменений стали поправки к закону об автодорогах, которые установили строгие правила размещения камер и их обозначения.

Аудит показал, что в Подмосковье 4% камер не соответствуют новым стандартам, в Татарстане — 11%, в Свердловской области на 28 участках камеры временно переведут в режим фиксации без штрафов. В Омской области будет скорректирована работа 23 камер, а в Иркутской области выявлено 25% не соответствующих требованиям.

В то время как в большинстве регионов идут работы по перенастройке, в Москве камеры будут работать по собственным правилам, что может предотвратить сокращение их числа. Однако процесс перенастройки может потребовать значительных финансовых затрат, что представляет собой проблему для местных бюджетов.

Согласно новым рекомендациям МВД, камеры должны устанавливаться в местах с высокой аварийностью, на перекрестках и пешеходных переходах. Власти Татарстана отметили, что многие комплексы могут быть выключены из эксплуатации на длительный срок из-за отсутствия бюджетных средств для их перенастройки.

Несмотря на изменения, права автовладельцев остаются прежними: они могут обжаловать штрафы и проверять законность установки камер.

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