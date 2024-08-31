Водителям в РФ рассказали, на что обращать внимание при онлайн-покупке авто

Покупка автомобиля через интернет стала распространенной практикой. Маркетплейсы предлагают разнообразные машины с описаниями и фотографиями, обещая удобство и безопасность. Однако есть важные моменты, которые стоит учитывать.

Первое правило — проверка документов. Необходимо запросить у продавца все данные о машине, включая ПТС и историю обслуживания. Важно удостовериться, что у автомобиля нет долгов и он юридически чист. Для этого можно использовать онлайн-сервисы по проверке истории по VIN-коду.

Также важно осмотреть машину. Если нет возможности сделать это самостоятельно, стоит привлечь независимого эксперта или компанию, которая проводит проверку авто. Эксперт поможет выявить скрытые дефекты.

Оформление договора должно быть тщательным. Все условия, включая возврат и гарантии, нужно зафиксировать в письменной форме. Это защитит ваши права в случае споров.

Финансовая безопасность — еще один ключевой момент. Не переводите деньги напрямую продавцу до завершения сделки. Лучше использовать защищенные каналы оплаты, предлагаемые маркетплейсами.

Не забудьте обсудить транспортировку автомобиля. Уточните, кто будет оплачивать доставку и как долго это займет. Также проверьте, чтобы авто было застраховано во время перевозки.

Удаленная покупка машины — это удобно, но требует внимательности и соблюдения правил. Тщательная проверка документов, осмотр авто, правильное оформление договора и безопасные способы оплаты помогут избежать ошибок.

Источник: Газета.ру.