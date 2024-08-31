«Автостат»: водители РФ потратили рекордную сумму на автомобили с пробегом в июле

В июле 2024 года жители России потратили 620 миллиардов рублей на покупку легковых автомобилей с пробегом, что является рекордом по сравнению с предыдущими месяцами.

Ранее максимальная сумма была зарегистрирована в марте — 607 миллиардов рублей, а в апреле и мае траты были ниже 600 миллиардов. В июле на вторичном рынке было куплено самое большое количество автомобилей за последние 11 месяцев.

По словам Азата Тимерханова из агентства «АВТОСТАТ», июльские расходы на машины на 10% выше, чем в июне (562 миллиарда рублей) и на 17% больше, чем в июле прошлого года (531 миллиард рублей).

Более 90% всех затрат пришлись на иномарки с пробегом, на которые россияне потратили 564,4 миллиарда рублей. При этом затраты на б/у отечественные автомобили составили лишь 55,6 миллиарда рублей.

За семь месяцев 2024 года на покупку подержанных легковых машин было потрачено почти 3,8 триллиона рублей, что на 18% больше, чем за тот же период в 2023 году.