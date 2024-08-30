В РФ в четвертом квартале начнутся продажи внедорожника Tank 700

Внедорожник Tank 700 появится на российском рынке в четвертом квартале 2024 года и будет представлен в трех комплектациях — двух бензиновых и одной гибридной, о чем пишут «Китайские автомобили».

Гибридная версия Tank 700 PHEV оснащена трехлитровым бензиновым турбодвигателем V6, который развивает мощность 354 л.с., а также электрическим двигателем.

В сумме их мощность составляет 422 л.с. при максимальной 30-минутной нагрузке, а пиковая мощность достигает 517 л.с.

Внедорожник будет работать с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Также он оснащен литий-ионной аккумуляторной батареей емкостью 37,1 кВт·ч, что позволяет ему проезжать до 95 км на электричестве без подзарядки.