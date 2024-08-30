Власти Канады вводят 100-процентные пошлины на электрокары из КНР

Канада с 1 октября 2024 года введет 100-процентные пошлины на ввоз электрических автомобилей, произведенных в Китае.

Премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что эти новые пошлины также будут касаться некоторых гибридных автомобилей. Кроме того, страна планирует ввести 25-процентную пошлину на импорт китайской стали и алюминия.

На данный момент на канадском рынке присутствует только один электрический автомобиль китайского производства — Tesla Model Y.

Эти меры направлены на защиту местного производства и снижение зависимости от китайских товаров.

Введение пошлин вызвано стремлением поддержать местных производителей и стимулировать развитие собственных технологий в области электротранспорта.